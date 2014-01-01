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Вкладыши BMW 3 (E36,E46),5 (E34,E39,E60),7 (E38),X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE артикул 081PS19778000 MAHLE в Алматы

Вкладыши BMW 3 (E36,E46),5 (E34,E39,E60),7 (E38),X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 081PS19778000
Наименование Вкладыши BMW 3 (E36,E46),5 (E34,E39,E60),7 (E38),X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE
номер компонента 081PL19393000
для люфта подшипника от [мм] 0,023
люфт подшипника до [мм] 0,080
для корпуса диаметром начиная с [мм] 48,0
До корпуса диаметром [мм] 48,016
Ширина от [мм] 18,0
для толщины стенки от [мм] 1,493
для диаметра вала начиная с [мм] 44,975
до диаметра вала [мм] 44,991
Высота упаковки [см] 11,56
Вес нетто [г] 128,0
Ширина упаковки [см] 3,76
Длина упаковки [см] 7,3
Запчасть вкладыши BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39 E60) 7 (E38) X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 081PS19778000. У данной детали есть аналоги с номерами: 081PS19778000, 081PS19778000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39 E60) 7 (E38) X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вкладыши BMW 3 (E36,E46),5 (E34,E39,E60),7 (E38),X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE производителя MAHLE с артикулом 081PS19778000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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