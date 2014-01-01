люфт подшипника до [мм] 0,080 для корпуса диаметром начиная с [мм] 48,0 До корпуса диаметром [мм] 48,016 Ширина от [мм] 18,0 для толщины стенки от [мм] 1,493 для диаметра вала начиная с [мм] 44,975 до диаметра вала [мм] 44,991 Высота упаковки [см] 11,56 Вес нетто [г] 128,0 Ширина упаковки [см] 3,76 Длина упаковки [см] 7,3

Запчасть вкладыши BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39 E60) 7 (E38) X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE представлена по производителю MAHLE с артикулом 081PS19778000. У данной детали есть аналоги с номерами: 081PS19778000, 081PS19778000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши BMW 3 (E36 E46) 5 (E34 E39 E60) 7 (E38) X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.