|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|081PS19778000
|Наименование
|Вкладыши BMW 3 (E36,E46),5 (E34,E39,E60),7 (E38),X5 (E53) шатунные STD комплект MAHLE
|номер компонента
|081PL19393000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,023
|люфт подшипника до [мм]
|0,080
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|48,0
|До корпуса диаметром [мм]
|48,016
|Ширина от [мм]
|18,0
|для толщины стенки от [мм]
|1,493
|для диаметра вала начиная с [мм]
|44,975
|до диаметра вала [мм]
|44,991
|Высота упаковки [см]
|11,56
|Вес нетто [г]
|128,0
|Ширина упаковки [см]
|3,76
|Длина упаковки [см]
|7,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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