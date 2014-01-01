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081 PS 19394 000_вкладыши шатунные к-кт! STD (6)\ BMW E28/E30/E34-E46 2.0-2.8 M20/M50/M52 81> артикул 081PS19394000 MAHLE в Алматы

081 PS 19394 000_вкладыши шатунные к-кт! STD (6)\ BMW E28/E30/E34-E46 2.0-2.8 M20/M50/M52 81>
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 081PS19394000
Наименование 081 PS 19394 000_вкладыши шатунные к-кт! STD (6)\ BMW E28/E30/E34-E46 2.0-2.8 M20/M50/M52 81>
номер компонента 081PL19393000
для люфта подшипника от [мм] 0,023
люфт подшипника до [мм] 0,080
для корпуса диаметром начиная с [мм] 48,0
До корпуса диаметром [мм] 48,016
Ширина от [мм] 18,0
для толщины стенки от [мм] 1,493
для диаметра вала начиная с [мм] 44,975
до диаметра вала [мм] 44,991
Высота упаковки [см] 11,50
Вес нетто [г] 192,0
Ширина упаковки [см] 3,70
Длина упаковки [см] 7,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 081 PS 19394 000_вкладыши шатунные к-кт! STD (6)\ BMW E28/E30/E34-E46 2.0-2.8 M20/M50/M52 81> производителя MAHLE с артикулом 081PS19394000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Грузовые

Грузовые
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Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

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Б/У запчасти

Б/У запчасти
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Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
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Популярные

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