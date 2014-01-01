|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|081PS19394000
|Наименование
|081 PS 19394 000_вкладыши шатунные к-кт! STD (6)\ BMW E28/E30/E34-E46 2.0-2.8 M20/M50/M52 81>
|номер компонента
|081PL19393000
|для люфта подшипника от [мм]
|0,023
|люфт подшипника до [мм]
|0,080
|для корпуса диаметром начиная с [мм]
|48,0
|До корпуса диаметром [мм]
|48,016
|Ширина от [мм]
|18,0
|для толщины стенки от [мм]
|1,493
|для диаметра вала начиная с [мм]
|44,975
|до диаметра вала [мм]
|44,991
|Высота упаковки [см]
|11,50
|Вес нетто [г]
|192,0
|Ширина упаковки [см]
|3,70
|Длина упаковки [см]
|7,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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