Степень сжатия (компрессии) [мм] 27,5 Длина болта [мм] 43 Ø болта [мм] 18 Глубина вогнутости 1 [мм] 2 Диаметр вогнутости [мм] 56,6 Глубина кармана клапана 1 [мм] 5,7 Глубина кармана клапана 2 [мм] 3,8 Поверхность с покрытием Высота пожарного мостка [мм] 7,5 Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун Номер продукции 77 L 54 Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,05 номер компонента 1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr Высота упаковки [см] 12,80 Вес нетто [г] 330,0 Длина упаковки [см] 9,5 Ширина упаковки [см] 9,50

Запчасть поршень BMW d77.508 представлена по производителю MAHLE с артикулом 081PI00104002. У данной детали есть аналоги с номерами: 081PI00104002 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень BMW d77.508 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.