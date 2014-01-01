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Поршень BMW d77.508 артикул 081PI00104002 MAHLE в Алматы

081PI00104002 MAHLE Поршень BMW d77.508
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 081PI00104002
Наименование Поршень BMW d77.508
Диаметр цилиндра [мм] 77,5
Длина [мм] 47,5
Степень сжатия (компрессии) [мм] 27,5
Длина болта [мм] 43
Ø болта [мм] 18
Глубина вогнутости 1 [мм] 2
Диаметр вогнутости [мм] 56,6
Глубина кармана клапана 1 [мм] 5,7
Глубина кармана клапана 2 [мм] 3,8
Поверхность с покрытием
Высота пожарного мостка [мм] 7,5
Тип конструкции шатуна Трапецеидальный шатун
Номер продукции 77 L 54
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] 0,05
номер компонента 1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr
Высота упаковки [см] 12,80
Вес нетто [г] 330,0
Длина упаковки [см] 9,5
Ширина упаковки [см] 9,50
Запчасть поршень BMW d77.508 представлена по производителю MAHLE с артикулом 081PI00104002. У данной детали есть аналоги с номерами: 081PI00104002 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поршень BMW d77.508 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MAHLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршень BMW d77.508 производителя MAHLE с артикулом 081PI00104002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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