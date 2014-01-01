|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|081PI00104002
|Наименование
|Поршень BMW d77.508
|Диаметр цилиндра [мм]
|77,5
|Длина [мм]
|47,5
|Степень сжатия (компрессии) [мм]
|27,5
|Длина болта [мм]
|43
|Ø болта [мм]
|18
|Глубина вогнутости 1 [мм]
|2
|Диаметр вогнутости [мм]
|56,6
|Глубина кармана клапана 1 [мм]
|5,7
|Глубина кармана клапана 2 [мм]
|3,8
|Поверхность
|с покрытием
|Высота пожарного мостка [мм]
|7,5
|Тип конструкции шатуна
|Трапецеидальный шатун
|Номер продукции
|77 L 54
|Зазор между поршнем и цилиндром [мм]
|0,05
|номер компонента
|1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr
|Высота упаковки [см]
|12,80
|Вес нетто [г]
|330,0
|Длина упаковки [см]
|9,5
|Ширина упаковки [см]
|9,50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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