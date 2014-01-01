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Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE артикул 08121N0 MAHLE в Алматы

08121N0 MAHLE Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 08121N0
Наименование Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE
Диаметр цилиндра [мм] 84,0
номер компонента 1. R 1.5 IF Cr, 2. NM 1.75, 3. SSF 3.0
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Вес нетто [г] 29,0
Высота упаковки [см] 3,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE производителя MAHLE с артикулом 08121N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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