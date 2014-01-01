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/ Mahle 08121N0 Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE

Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE артикул 08121N0 MAHLE в Алматы

Производитель / Поставщик MAHLE № Производителя 08121N0 Наименование Кольца поршневые BMW 3,5 (M20/M40) d=84.00 (на 1 поршень) MAHLE Диаметр цилиндра [мм] 84,0 номер компонента 1. R 1.5 IF Cr, 2. NM 1.75, 3. SSF 3.0 Длина упаковки [см] 12,5 Ширина упаковки [см] 12,50 Вес нетто [г] 29,0 Высота упаковки [см] 3,00 показать еще С этим товаром покупают... GLASER T5023400 Комплект болтов головки цилидра FEBI 30409 Комплект цели привода распредвала Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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