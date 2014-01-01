Производитель / Поставщик MADARA № Производителя 3400022441 Наименование Накладка тормозной колодки КАМАЗ-6522 среднего и заднего моста MADARA

Запчасть накладка тормозной колодки КАМАЗ-6522 среднего и заднего моста MADARA представлена по производителю MADARA с артикулом 3400022441. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400022441 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки КАМАЗ-6522 среднего и заднего моста MADARA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MADARA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.