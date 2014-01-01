|Производитель / Поставщик
|LYNXAUTO
|№ Производителя
|220CL28
|Наименование
|Зубчатый ремень
|Приводимый в действие агрегат
|Привод. в действ. агрегат: приводной агрегат: распр. вал
|Число зубцов
|220
|Ширина [мм]
|28
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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