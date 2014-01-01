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ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W90 (4L)_масло трансмиссионное! минер.\ API GL-4 артикул 19540 LUKOIL в Алматы

19540 LUKOIL ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W90 (4L)_масло трансмиссионное! минер.\ API GL-4
Производитель / Поставщик LUKOIL
№ Производителя 19540
Наименование ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W90 (4L)_масло трансмиссионное! минер.\ API GL-4
Объем упаковки, л 4
OEM MAN 341 TYPE E1, MAN 341 TYPE Z2, MB 235.1, MB 235.1
ZF 02B, 17A
Вязкость 80W-90
API GL-4
Состав Минеральное
Тип Трансмиссионное
Место применения Дифференциал, МКПП
Тип контейнера Канистра пластик
1 л 4 л 20 л 216 л

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W90 (4L)_масло трансмиссионное! минер.\ API GL-4 производителя LUKOIL с артикулом 19540 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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