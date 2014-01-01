|Производитель / Поставщик
|LUKOIL
|№ Производителя
|19540
|Наименование
|ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W90 (4L)_масло трансмиссионное! минер.\ API GL-4
|Объем упаковки, л
|4
|OEM
|MAN 341 TYPE E1, MAN 341 TYPE Z2, MB 235.1, MB 235.1
|ZF
|02B, 17A
|Вязкость
|80W-90
|API
|GL-4
|Состав
|Минеральное
|Тип
|Трансмиссионное
|Место применения
|Дифференциал, МКПП
|Тип контейнера
|Канистра пластик
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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