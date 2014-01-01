Номер технической информации TZFA SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть диск сцепления D=430mm Даф CF 75/85/XF 95 BOVA DONGFENG Ивеко представлена по производителю LUK с артикулом 343002910. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления D=430mm Даф CF 75/85/XF 95 BOVA DONGFENG Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LUK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.