|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|342004611
|Наименование
|Диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Scania 2/3/4 серия 342004611, LUK
|Диаметр [мм]
|420
|Число зубцов
|22
|Номер технической информации
|TZFA
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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