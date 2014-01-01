|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|340004912
|Наименование
|Диск сцепления. 395GTZ*36x40-18N; Atego/Axor
|Диаметр [мм]
|395
|Число зубцов
|18
|Номер технической информации
|TZFV
|Фрикционная накладка - внутренний диаметр [мм]
|270
|Фрикционная накладка - внешний диаметр [мм]
|395
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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