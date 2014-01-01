Номер технической информации TZFV Фрикционная накладка - внутренний диаметр [мм] 270 Фрикционная накладка - внешний диаметр [мм] 395 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть диск сцепления. 395GTZ*36x40-18N; Атего/Аксор представлена по производителю LUK с артикулом 340004912. У данной детали есть аналоги с номерами: 340004912 Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления. 395GTZ*36x40-18N; Атего/Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя LUK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.