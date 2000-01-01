|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|340001610
|Наименование
|Диск сцепления Ман Тгм L2000 M2000 395 мм 340001610 LUK
|Диаметр [мм]
|395
|Число зубцов
|10
|Номер технической информации
|TZFV
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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