|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|338021920
|Наименование
|Диск сцепления Вольво FH12 FM12 380 WGVZ 46*50-24N
|Диаметр [мм]
|380
|Число зубцов
|24
|Номер технической информации
|TZFV
|Сцепление
|для транспортного средства с двухдисковым сцеплением
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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