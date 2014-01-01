|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|335009910
|Наименование
|Диск сцепления Volvo 350GTZ 2'-10N 2х дисковое (ДВС)
|Диаметр [мм]
|350
|Число зубцов
|10
|Номер технической информации
|TZFN
|Сцепление
|для транспортного средства с двухдисковым сцеплением
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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