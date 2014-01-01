|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|332001410
|Наименование
|Диск сцепления МТЗ-80,82 ведомый (металлокерамическая накладка) LUK
|Диаметр [мм]
|321
|Число зубцов
|12
|Количество тормозных колодок
|7
|Сцепление
|для транспортного средства с однодисковым сцеплением
|Приводные валы / валы отбора мощности
|для вала отбора мощности от коробки передач
|Сторона установки
|Сторона маховика
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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