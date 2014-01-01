|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|143934810
|Наименование
|Нажимной диск сцепления
|Диаметр [мм]
|430
|Номер технической информации
|ZBFK
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с выжимным подшипником
|Тип сборки
|предварительная сборка
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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