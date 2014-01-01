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Корзина сцепления Вольво ФМ ФШ с выжимным подшипником ( КПП VT 2214 ) артикул 143930510 LUK в Алматы

Производитель / Поставщик LUK № Производителя 143930510 Наименование Корзина сцепления Вольво ФМ ФШ с выжимным подшипником ( КПП VT 2214 ) Диаметр [мм] 430 Номер технической информации ZBFK Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с выжимным подшипником Тип сборки предварительная сборка SVHC Не содержит особо опасных веществ! показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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