|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|143034910
|Наименование
|Корзина сцепления Рено Премиум Магнум Керакс d=430мм
|Диаметр [мм]
|430
|Номер технической информации
|TBFR
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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