|Производитель / Поставщик
|LUK
|№ Производителя
|119010910
|Наименование
|119 0109 10_корзина сцепления!\ Skoda Felicia 1.3/1.6 <01
|Диаметр [мм]
|192
|Номер технической информации
|TBVP
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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