|Производитель / Поставщик
|LIQUI MOLY
|№ Производителя
|1120
|Наименование
|Стеклоомывающая жидкость концентрат Scheiben-Frostschutz -70C 1л 01120
|Объем упаковки, л
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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