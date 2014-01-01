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Пыльник, рулевое управление артикул 3470301 LEMFORDER в Алматы

3470301 LEMFORDER Пыльник, рулевое управление
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3470301
Наименование Пыльник, рулевое управление
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Внутренний диаметр 1(мм) 14,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 48
Длина [мм] 205
Материал термопласт
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Пыльник, рулевое управление LEMFORDER с артикулом 3470301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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