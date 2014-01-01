Ø отверстия 1 [мм] 21 Ø отверстия 2 [мм] 21 Тип установки Молекулярный подшипник Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом, с распорной втулкой SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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