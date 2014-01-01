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Тяга стабилизатора Вольво ФШ 12 16 ФМ 10 12 325 мм передняя артикул 3460401 LEMFORDER в Алматы

3460401 LEMFORDER Тяга стабилизатора Вольво ФШ 12 16 ФМ 10 12 325 мм передняя
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3460401
Наименование Тяга стабилизатора Вольво ФШ 12 16 ФМ 10 12 325 мм передняя
Стойка Соединительная штанга
регулируемый не регулируемый
Длина [мм] 325
Размер конуса [мм] 22
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без аксессуаров
Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга стабилизатора Вольво ФШ 12 16 ФМ 10 12 325 мм передняя LEMFORDER с артикулом 3460401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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