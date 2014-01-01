|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3460401
|Наименование
|Тяга стабилизатора Вольво ФШ 12 16 ФМ 10 12 325 мм передняя
|Стойка
|Соединительная штанга
|регулируемый
|не регулируемый
|Длина [мм]
|325
|Размер конуса [мм]
|22
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без аксессуаров
|Гаечно-болтовая конструкция
|самоконтрящаяся гайка
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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