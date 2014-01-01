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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 3459901 LEMFORDER в Алматы

3459901 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3459901
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки Задний мост, с обеих сторон, внешний
Тип рычага для поперечного рычага
Длина 1 [мм] 60,50
Длина 2 [мм] 26,76
Наружный диаметр [мм] 52,25
Внутренний диаметр 16,05
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 3459901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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