|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3459901
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|Задний мост, с обеих сторон, внешний
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Длина 1 [мм]
|60,50
|Длина 2 [мм]
|26,76
|Наружный диаметр [мм]
|52,25
|Внутренний диаметр
|16,05
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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