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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 3455901 LEMFORDER в Алматы

3455901 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3455901
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, сзади
Тип рычага для поперечного рычага
заменяется только попарно
Количество на ось 2
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 37883 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 2009.11 - 2017.12
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 2009.11 - 2017.12
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI 2003.10 - Выпускается
VW POLO (9N) 1.2 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.2 12V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTi Cup Edition 2001.10 - 2012.01

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса LEMFORDER с артикулом 3455901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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