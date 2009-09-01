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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 3440801 LEMFORDER в Алматы

3440801 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3440801
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, внешний
Наружная резьба [мм] M14x2
Внутренняя резьба [мм] M16x1,5
Размер конуса [мм] 22
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 2005.02 - 2009.09
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4x4 2009.09 - 2018.12

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги LEMFORDER с артикулом 3440801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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