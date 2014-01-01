|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3404001
|Наименование
|Поперечная рулевая тяга
|Сторона установки
|Задний мост, слева
|Длина [мм]
|378
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|парные номера артикулов
|34039 01
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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