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Поперечная рулевая тяга артикул 3404001 LEMFORDER в Алматы

3404001 LEMFORDER Поперечная рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3404001
Наименование Поперечная рулевая тяга
Сторона установки Задний мост, слева
Длина [мм] 378
Размер резьбы 2 M14x1,5
парные номера артикулов 34039 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поперечная рулевая тяга LEMFORDER с артикулом 3404001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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