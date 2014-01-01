Длина [мм] 905 Размер конуса [мм] 28,6 Ø трубы [мм] 42 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть рулевая тяга 3400301 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3400301. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400301, 3754600605, A3754600605. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевая тяга 3400301 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.