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Тяга рулевая продольная L=1000 DAF XF95+XF105 артикул 3398201 LEMFORDER в Алматы

3398201 LEMFORDER Тяга рулевая продольная L=1000 DAF XF95+XF105
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3398201
Наименование Тяга рулевая продольная L=1000 DAF XF95+XF105
Стойка Шатун
регулируемый односторонне регулируемый
Длина [мм] 1000
Размер конуса [мм] 30
Ø трубы [мм] 52
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга рулевая продольная L=1000 Даф XF95+XF105 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3398201. У данной детали есть аналоги с номерами: 3398201, 1395995, 555187. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=1000 Даф XF95+XF105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная L=1000 DAF XF95+XF105 LEMFORDER с артикулом 3398201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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