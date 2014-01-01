Длина [мм] 1690 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 40 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1690 СF85IV/XF 95/105 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3398001. У данной детали есть аналоги с номерами: 3398001, 522009, 1803414052100, 10998, 38705, BK8501156, 1700000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1690 СF85IV/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.