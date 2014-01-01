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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 3392701 LEMFORDER в Алматы

3392701 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3392701
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Внутренняя резьба [мм] M16x1,5
Наружная резьба [мм] M12x1,5
Длина [мм] 105
Размер конуса [мм] 20
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги LEMFORDER с артикулом 3392701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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