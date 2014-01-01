Тип резьбы с правой резьбой Наружная резьба [мм] M32x1,5 Размер конуса [мм] 30 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги Рено M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm 3391001 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3391001. У данной детали есть аналоги с номерами: 3391001, 7422077102, 954291, 39350, 097584, ER1153, 651203. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник поперечной рулевой тяги Рено M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm 3391001 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.