|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3391001
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги RVI M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm, 3391001, Lemforder
|Стойка
|для шатуна
|Длина [мм]
|141
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Наружная резьба [мм]
|M32x1,5
|Размер конуса [мм]
|30
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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