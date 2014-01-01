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Наконечник поперечной рулевой тяги RVI M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm, 3391001, Lemforder артикул 3391001 LEMFORDER в Алматы

3391001 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги RVI M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm, 3391001, Lemforder
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3391001
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги RVI M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm, 3391001, Lemforder
Стойка для шатуна
Длина [мм] 141
Тип резьбы с правой резьбой
Наружная резьба [мм] M32x1,5
Размер конуса [мм] 30
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги Рено M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm 3391001 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3391001. У данной детали есть аналоги с номерами: 3391001, 7422077102, 954291, 39350, 097584, ER1153, 651203. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник поперечной рулевой тяги Рено M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm 3391001 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги RVI M32x1.5 M24x1.5 L=120 mm, 3391001, Lemforder LEMFORDER с артикулом 3391001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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