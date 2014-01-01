Тип резьбы Внутренняя резьба, с правой резьбой Размер резьбы M26x1,5 Размер конуса [мм] 30 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3377201. У данной детали есть аналоги с номерами: 3377201, 0009964845, 39456, 11019859, 122162800, 79812000, 10105203. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.