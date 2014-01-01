|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3377201
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги
|Рулевое управление
|на цилиндре рулевого управления
|Длина [мм]
|75
|Тип резьбы
|Внутренняя резьба, с правой резьбой
|Размер резьбы
|M26x1,5
|Размер конуса [мм]
|30
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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