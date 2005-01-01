Внутренний диаметр 1(мм) 16 Внутренний диаметр 2 (мм) 61 Материал термопласт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить пыльник рулевой рейки Мерседес Спринтер, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3362601. У данной детали есть аналоги с номерами: 26325, 9014605500, A9014605500. Запчасти рулевого управления грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти рулевого управления грузовиков с гарантией от производителя LEMFORDER.