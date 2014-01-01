|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3360201
|Наименование
|Пыльник, рулевое управление
|Сторона установки
|передний мост, справа
|Длина [мм]
|242
|Внутренний диаметр 1(мм)
|15
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|85
|Материал
|резина
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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