Длина [мм] 825 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 62 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная 3358201 L=825/860 Вольво Рено DXI Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3358201. У данной детали есть аналоги с номерами: 3358201, 651027, 46840000, 5001868384, 5010630822, 20727843, 7421560882. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 3358201 L=825/860 Вольво Рено DXI Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.