Длина [мм] 833 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 62 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная Рено Премиум dXi L=882 3358001 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3358001. У данной детали есть аналоги с номерами: 3358001, 5001868385, 5010630812, 5010630813, 7421560892, 20727850, 21560892. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Рено Премиум dXi L=882 3358001 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.