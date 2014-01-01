Длина [мм] 700 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 50 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть 3357801 (Lemforder) Тяга рулевая автомобиля продольная представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 3357801. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140747, 3357801, 7421560825, 5010630637, 21560825, 25379255, 21163196. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 3357801 (Lemforder) Тяга рулевая автомобиля продольная на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.