|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3348401
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Сторона установки
|передний мост, слева
|Тип крепления
|висячий
|Внутренняя резьба [мм]
|M16x1,5
|Наружная резьба [мм]
|M14x1,5
|Длина [мм]
|210
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|парные номера артикулов
|33485 01
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 155
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 130 4x4
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 150
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 145
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 155
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 160
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 180
2006.04 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 175
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 BlueHDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 BlueHDi 140
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 BlueHDi 165
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 140
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 165
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
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