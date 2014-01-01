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Поперечная рулевая тяга артикул 2983902 LEMFORDER в Алматы

2983902 LEMFORDER Поперечная рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2983902
Наименование Поперечная рулевая тяга
для производителя рулевого механизма TRW
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки передний мост, справа
парные номера артикулов 29838 02
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поперечная рулевая тяга LEMFORDER с артикулом 2983902 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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