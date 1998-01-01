|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2974301
|Наименование
|ремонтный комплект, рычаг подвески
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон, сзади
|Тип установки
|Гидроопора
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Наружный диаметр [мм]
|60,4
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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