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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 2974202 LEMFORDER в Алматы

2974202 LEMFORDER Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2974202
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Сторона установки передний мост, снизу, справа
Тип рычага Поперечный рычаг
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 39477 01
парные номера артикулов 29741 02
Материал Стольное литье
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02 - 2010.09
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса LEMFORDER с артикулом 2974202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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