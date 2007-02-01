|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2974002
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|передний мост, сверху, с обеих сторон
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Материал
|алюминий
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса LEMFORDER с артикулом 2974002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита