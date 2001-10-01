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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 2971001 LEMFORDER в Алматы

2971001 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2971001
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, сзади
Тип рычага для поперечного рычага
Количество на ось 2
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 37883 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 2003.10 - Выпускается
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI 2003.10 - Выпускается
VW POLO (9N) 1.2 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.2 12V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTi Cup Edition 2001.10 - 2012.01

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