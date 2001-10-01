|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2971001
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон, сзади
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Количество на ось
|2
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|37883 01
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA I (6Y2)
1.4 TDI
2005.10 - 2008.03
SKODA
FABIA I (6Y2)
1.4 TDI
2005.10 - 2008.03
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 16V
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA II (542)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.6
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA I Praktik (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 16V
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.2
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.2
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.6
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.9 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.9 TDI
2010.03 - 2015.05
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
1.2
2003.10 - Выпускается
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
1.2
2003.10 - Выпускается
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
1.4
2003.10 - Выпускается
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
1.4 TDI
2003.10 - Выпускается
VW
POLO (9N)
1.2
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.2 12V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTi Cup Edition
2001.10 - 2012.01
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