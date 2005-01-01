|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2969801
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|Тип установки
|Гидроопора
|для оригинального номера
|30778951, 8683936, 9161142, 9485551
|SVHC
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Автомобиль
Год
VOLVO
XC90 I (275)
2.5 T AWD
2005.01 - 2010.12
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