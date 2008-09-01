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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 2966602 LEMFORDER в Алматы

2966602 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2966602
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки передний мост, снизу, с обеих сторон
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07
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HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005.08 - 2010.08
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.6 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA PICANTO I (SA) 1.0 2005.10 - 2011.04
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 2017.12
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KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2011.09 - 2017.12
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KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 2010.02 - Выпускается
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KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается

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