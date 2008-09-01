|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2966602
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|передний мост, снизу, с обеих сторон
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.2
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6 CRDi
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4 CRDi
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4 CRDi
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6 CRDI
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6 CRDI
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
MATRIX (FC)
1.5 CRDi VGT
2005.08 - 2010.08
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.5 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.6 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
PICANTO I (SA)
1.0
2005.10 - 2011.04
KIA
PICANTO I (SA)
1.1 CRDi
2005.10 - 2011.04
KIA
RIO III (UB)
1.4 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.4 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.6 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.6 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.5 CRDi
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6 CRDi
2006.05 - 2009.12
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 75
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 75
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 90
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CVVT
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CRDi 115
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CRDi 128
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CVVT
2010.02 - Выпускается
Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 2966602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита