|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2954701
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Количество на ось
|2
|для оригинального номера
|3 413 925, 3 450 542, 33 50 3 413 925, 33 50 3 450 542, 33 50 6 790 302, 6 790 302
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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