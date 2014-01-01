Длина [мм] 1650 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 40 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная R до 12.97 Магнум до 09.96 L=1650mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2943801. У данной детали есть аналоги с номерами: 2943801, 7422482975, 5010308215, ZX140738, 5010145581, 5000145581, 5000791032. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная R до 12.97 Магнум до 09.96 L=1650mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.