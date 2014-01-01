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Поперечная рулевая тяга артикул 2942101 LEMFORDER в Алматы

2942101 LEMFORDER Поперечная рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2942101
Наименование Поперечная рулевая тяга
Сторона установки передний мост, слева
Размер резьбы 1 M18x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
для производителя рулевого механизма ZF
парные номера артикулов 29422 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поперечная рулевая тяга LEMFORDER с артикулом 2942101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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