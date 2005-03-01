|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2941501
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон
|Длина [мм]
|244
|Стойка
|Соединительная штанга
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 160 (169.031, 169.331)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 180 (169.032, 169.332)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
A 200 TURBO (169.034, 169.334)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W169)
E-CELL (169.090)
2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 150 (245.231)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 160 (245.231)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 170 (245.232)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 170 NGT (245.233)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 180 (245.232)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 180 CDI (245.207)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 180 NGT (245.233)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 200 (245.233)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 200 CDI (245.208)
2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ
B-CLASS Sports Tourer (W245)
B 200 TURBO (245.234)
2005.03 - 2011.11
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