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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 2941501 LEMFORDER в Алматы

2941501 LEMFORDER Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2941501
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Длина [мм] 244
Стойка Соединительная штанга
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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ДЕТАЛЬ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) E-CELL (169.090) 2010.12 - 2012.06
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005.03 - 2011.11
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) 2005.03 - 2011.11

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