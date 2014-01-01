Длина [мм] 1062 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить тяга рулевая продольная Скания длина: 1062 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2939701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1348271, 2007276, JTR4319, M4210266. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.